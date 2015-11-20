Захватчики отеля в Мали общались на английском – Reuters

Известный певец из Гвинеи Сикуба "Бамбино" Диабат, который был в числе заложников в Мали, сообщил, что слышал, как захватившие отель террористы переговаривались между собой.

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"Я слышал, как они общались по-английски", – цитирует освобожденного заложника Reuters.

В то же время собеседник издания отметил, что не видел нападавших, поскольку они находились в другой комнате.

Как сообщал УНИАН, ранее администрация отеля сообщала о том, что отель атаковали двое вооруженных мужчин. При этом источник Reuters говорил о 10 нападавших. СМИ сообщали, что они приехали на автомобиле с дипломатическими номерами. Поступали сообщения о перестрелке с захватчиками.

Один из сотрудников гостиницы рассказал Associated Press, что при нападении боевики применили гранаты. Число жертв нападения возросло до 9 человек.