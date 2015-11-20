В Мали в ходе штурма были освобождены 80 заложников, к отелю подтягиваются миротворцы ООН

В результате штурма захваченного в Мали отеля Radisson Blu были освобождены 80 заложников, ссылаясь на местное телевидение передает Reuters.

В то же время стало известно, что к месту захвата заложников подтянулись миротворцы ООН из миссии МИНУСМА, которая сейчас работает в Мали.

"Они (правоохранители, - ред.) ворвались в отель, идет операция", - говорится в сообщении.

Кроме того из Франции в Мали уже вылетели около 50 специалистов по контртеррористическим операциям.

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Как сообщал УНИАН, ранее администрация отеля сообщала о том, что отель атаковали двое вооруженных мужчин. При этом источник Reuters говорил о 10 нападавших. СМИ сообщали, что они приехали на автомобиле с дипломатическими номерами. Поступали сообщения о перестрелке с захватчиками. Один из сотрудников гостиницы рассказал Associated Press, что при нападении боевики применили гранаты. Число жертв нападения возросло до 9 человек.