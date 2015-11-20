Исламисты пытаются вербовать живущих в Германии мигрантов - спецслужбы
Глава Федерального ведомства по охране конституции Германии призвал власти ФРГ принять меры по регулированию миграции.
Глава службы внутренней безопасности Германии предупредил, что существует опасность радикализации беженцев, прибывших недавно из Сирии и Ирака, сообщает Русская служба Би-би-си.
В интервью Би-би-си глава Федерального ведомства по охране конституции Германии Ханс-Георг Маасен рассказал, что ему известно о многочисленных попытках вербовки молодых мигрантов со стороны живущих в Германии исламистов.
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Он призвал власти ФРГ принять меры по регулированию миграции. В этом году в страну прибыли сотни тысяч мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока и Северной Африки.
В сентябре Маасен предупреждал о значительном росте числа исламистов в Германии.