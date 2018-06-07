Посол Венгрии в Украине: Не следует забывать и молчать о том, что вместе с мигрантами в Европу могут попасть и террористы

Господин посол, в первую очередь, хотелось бы поговорить о том, что происходит сейчас в вашей родной стране: речь, конечно же, о так называемом «сирийском вопросе»…

Что происходит? Происходит то, что сегодня перед Европой, в более узком значении – Европейским Союзом – стоит наибольший вызов с начала создания ЕС. Причиной этого является определённый парадокс: в рамках своих границ ЕС создал привлекательное и успешное пространство, но по его соседству не удалось продвинуть ни развитие, ни верховенство права, ни безопасность... Серьёзные вооружённые конфликты, политическая радикализация и экономическая отсталость являются характеристиками больших территорий Северной Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы, последствиями которых стали общественные потрясения, гражданские войны. Миллионы людей стали беженцами. В связи с этим Венгрия оценивает международную ситуацию как очень сложную, в результате которой в некоторых мусульманских странах граждане вынуждены массово покидать своё место жительства. Поэтому мы утверждаем, что миграционный вызов следует решить там, где он разразился, согласно европейских ценностей и интересов народов, которых касается этот вопрос.

Каким способом решать?

Единственным – путем завершения сирийской, иракской, ливийской гражданских войн, путем консолидации усилий всех стран ЕС в ситуации с беженцами, бежавшими из этих стран в соседние государства, исходя из того, что это будет значить решение проблемы, а не её экспортирование.

Существует ли раскол в самой Венгрии по поводу предпринимаемых правительством шагов?

Несущественный, но есть. Некоторые граждане считают, что правительство неправильно решает вопросы с беженцами, хотя подавляющее большинство все-таки поддерживает все шаги властей. Но в общем мы считаем, что в ЕС до сих пор не осознали в полной мере, насколько серьезная возникла проблема. По нашим данным, в Европу приехало около полумиллиона беженцев, но нам известно, что очень много мигрантов еще в дороге из лагерей соседних стран. И там не только жители Сирии, но и Ближнего Востока, Пакистана, Африки.

Я не понимаю, как беженцы попадают в Венгрию? Если они двигаются со стороны Сербии, значит – из Греции. Получается, что Греция, находясь в ЕС, не защищает и свои границы, и всего Шенгена?

Да, большинство беженцев попали в Венгрию из Греции, хотя она действительно состоит и в Шенгене, и в ЕС. Фактически, Греция должна была зарегистрировать беженцев, ввести их в процедуру предоставления убежища, получить информацию о цели их приезда – словом, осуществить все необходимые в таком случае процессуальные действия. Но Греция этого не сделала, и таким путем более 90% беженцев ринулись в направлении Венгрии. Как результат, каждый день по 8-10 тысяч человек приезжают в нашу страну. Кстати, если раньше шли со стороны Сербии, то теперь уже из Хорватии. Пока с этой страной у нас не закрыта граница, просто физически нереально сразу построить ограждение.

Что значит «ограждение»? Это в прямом смысле слова стена?

Венгрия закрыла около 180 километров границы с Сербией. Что это значит? Мы закрыли так называемую «зеленую» границу и определили пункты, где принимают беженцев, регистрируют их для определения того, имеют ли эти люди право просить убежище. Это огромная работа, тяжелая, неблагодарная.

К сожалению, еще и СМИ нередко подают одностороннюю информацию по поводу того, что происходит в этих пунктах. К примеру, все показали, как венгерские полицейские использовали водометы и слезоточивый газ, но никто не показал, как перед этим беженцы закидали наши правоохранительные органы камнями и ранили несколько человек. Но даже несмотря на это, мы защитили границу, что и должны были сделать, поскольку это граница не только Венгрии, но и Шенгена.

В этом контексте мне очень неприятно постоянно слышать, как критикуют действия правительства Венгрии. Я хочу еще раз акцентировать: Венгрия в ситуации с беженцами действует исключительно в рамках законодательства Шенгена и ЕС, защищает общую территорию, и за это постоянно подвергается критике.

Господин посол, ведь речь идет не только о том, что люди бегут от войны?

Да. Согласно нашей оценке, речь идёт об акции частично спонтанной, частично организованной сетью торговли людьми, и, судя по массовости мигрантов, мы можем говорить также о переселении (миграции) народов.

Да, Венгрия сочувствует всем тем мигрантам, которые прибывают с добрыми намерениями, невзирая на их принадлежность к иной культуре и религии. Но не следует забывать и молчать о том, что вместе с мигрантами в Европу могут попасть и террористы, и влияние этого мы сможем почувствовать лишь позже. Кстати, уже известны примеры того, что секретные службы некоторых стран нашли среди мигрантов лиц, входящих в список террористов.

Поэтому сейчас мы строим забор на границе с Хорватией.

А со стороны Украины?

На данный момент этот вопрос не стоит. По моей информации, на протяжении всего текущего года зафиксированы буквально единичные случаи задержания беженцев на украинско-венгерской границе. Это пока что. Но хочу отметить, что с украинской стороной налажено очень тесное сотрудничество по вопросу приграничного контроля.

Хотя ничего нельзя исключать, поскольку беженцы постоянно ищут новые дороги, и особенно ищут их те, кто занимается организацией каналов переправки людей в Европу. А то, что это делается в основном организованно, это факт. Мы знаем, какие у большинства мигрантов материальные возможности, у них есть деньги на дорогие смартфоны и так далее. Когда они нападали на нашу полицию, это тоже было организовано, и это четко видно на видеосъемке. Поэтому мы и говорим, что это даже не миграция, это четко спланированная акция с целью достижения лучших условий жизни, и поэтому - достаточно серьезная проблема.

Парламент Венгрии утвердил использование армии для охраны границы от беженцев. Военные будут охранять только те участки, где прорываются беженцы, или всю границу, в том числе с Украиной?

Названные вами меры были утверждены в связи с тем, что милиция просто физически не справлялась с тем количеством мигрантов, которые устремились в Венгрию. На границе с Украиной военные задействованы пока не будут. Как я уже говорил, на этом 137-километровом участке – порядок, проверка идет.

«О дополнительном контроле или ужесточении визового режима для украинцев речь не идет»

Возможно ли ужесточение визового режима с Украиной в связи с сирийской ситуацией?

Нет, наоборот. Вы знаете, что недавно на саммите Восточного партнерства в Риге наш премьер Орбан первым предложил ввести безвизовый режим с Украиной, но поддержки не получил.

Мы сегодня делаем все возможное для Украины, для её граждан. Я сам лично всегда говорю нашим консулам – помогайте, давайте максимально долгосрочные визы, если есть возможность. Мы приветствуем европейский выбор Украины, как всегда это и делали.

Могут ли в данный момент правоохранительные органы Венгрии потребовать от туристов то, чего раньше не было: дополнительные подтверждающие документы о цели визита и тому подобное?

Нет, о дополнительных мерах мы не говорим, Венгрия и дальше все делает исключительно в рамках законодательства стран ЕС и Шенгенского пространства. Вы же знаете, что, по правилам визового режима, наши правоохранительные органы могут просить предъявить не только визу, но и другие документы, на основании которых предоставлено право на въезд в страну. Например, приглашение, материальное обеспечение, забронированный номер в гостинице и так далее. Это все законно, и об этом часто забывают соискатели виз. Отмечу, что все подобные вопросы всегда находят решение, и на сегодня на границах с Украиной у Венгрии порядок. Да, после событий в Мукачево наши правоохранительные органы немного более тщательно проверяют документы и багаж, но и только.

В контексте темы о проверке в пунктах пропуска следует отметить учащенные жалобы украинских граждан на то, что приходится долго простаивать в очередях…

Согласен, очереди возникают. Поймите правильно, в связи с событиями в Мукачево и постоянными попытками контрабанды товаров, мы приняли решение чуть более тщательно проверять документы и багаж, о чем я уже говорил. Конечно же, мы хотели бы закрыть вопрос и проблему контрабанды полностью, поскольку защищаем экономические интересы своей родной страны.

Но, в то же время, венгерское правительство работает и над решением вопроса очередей. В связи с этим на сегодня есть предложение об открытии дополнительных пунктов пропуска на венгерско-украинской границе. Уже готовы проекты, но, к сожалению, официальный Киев пока что, из-за войны и экономического кризиса, не может выделить деньги на строительство с украинской стороны.

Один пункт пропуска, насколько мне известно, вы даже готовы открыть?

Да, полностью готов к открытию пункт пропуска «Надьходош-Велика Паладь», к нему уже построена дорога. Более того, с целью уменьшения очередей на границе, мы хотели бы часть транспорта из пункта пропуска «Чоп-Загонь» перенаправить в пункт пропуска «Берегшурань-Астей», это Международный пункт пропуска «Лужанка». Но мы сможем это сделать только в том случае, если будет построена объездная дорога вокруг города Берегово. Венгрия даже предложила построить эту трассу на деньги нашего «Эксим-банка», плюс отремонтировать дорогу до Мукачево, и, в результате, солидная автотрасса фактически соединит Венгрию с Киевом. Но нужны государственные гарантии Украины. Их нет. Я сам несколько раз встречался в украинском министерстве инфраструктуры с министром и его заместителями, все обсудили, посмотрели все пункты, но, к, сожалению, ничего не изменилось. С украинской стороны это объясняют войной.

И потому мы говорим: нужно, в первую очередь, мирно решить военный конфликт, и нет ничего лучше на данный момент, чем Минские соглашения. Я думаю, каждый согласится с тем, что лучше любой мир, чем война, где каждый день погибают люди...

Возможно ли вообще такое понятие между Украиной и Венгрией, как общий контроль на границе? Это бы существенно сократило время для ее пересечения. Возможно, есть наработки в этом направлении между двумя странами?

Это реально, поскольку в новом пункте пропуска «Надьходош – Велика Паладь» мы предлагаем общий контроль, и вообще, на всех новых пунктах пропуска, которые мы хотели бы открыть на венгерско-украинской границе, мы хотели бы осуществить это. Практика существует, Польша с Украиной уже работают в таком режиме.

Интересует и ситуация с получением венгерского гражданства этническими венграми, которые живут на территории других государств. В Украине неоднозначно восприняли ваше соответствующее законодательство...

Исторически так сложилось, что очень много венгров оказались в чужой стране. Вчера они еще жили в Венгрии, уже завтра оказались за ее пределами. Они не покидали свою родину, но изменялись границы. И касается это примерно 3 миллионов людей, которые живут в приграничье. Хотел бы подчеркнуть, что в Венгрии проживает 10 миллионов венгров, а, кроме них, в мире – ещё 5 миллионов. Поэтому мы считаем, что у них есть моральное право быть гражданами Венгрии. Поэтому, как только появился способ для осуществления этого, на законодательном уровне было принято решение о возможности в упрощенном варианте получить венгерское гражданство. И я особенно акцентирую на том, что такие действия Венгрии ни в коем случае не направлены против Украины.

С другой стороны, поскольку Украина движется в направлении Евросоюза, а в ЕС двойное гражданство приемлемо, то не исключено, что и Украина может изменить свое отношение к этому вопросу и к миллионам украинских граждан, живущих в разных странах по всему миру, в духе продвижения евроатлантической интеграции.

Не так давно были озвучены цифры, что около 124 тысяч украинцев подали документы на получение гражданства, причем половина – незаконным путем. По данным венгерских СМИ, официальный Будапешт инициирует проверку документов на получение гражданства. Известно ли, какие это могут быть мероприятия?

Наверно, есть и такие люди, которые используют любые деньги для того, чтобы купить гражданство. Как и коррумпированные чиновники, которые готовы «помочь» в этом. Но это недопустимо. Естественно, мы выступаем против подобных действий. Проверки будут осуществляться по ходу получения документов, про дополнительные меры мне не известно. Однако, озвученная пропорция, в любом случае, является преувеличением.

В свое время Венгрия озвучивала вопрос о создании на Закарпатье так называемого Притисянского округа, который бы объединил населенные пункты компактного проживания венгров и дал возможность представителю нацменьшинства баллотироваться в законодательные органы Украины. Понятно, что перед нынешними выборами вопрос уже не актуален, но существует ли он вообще в повестке дня официального Будапешта?

Как известно, в украинском парламенте есть представитель венгерской партии, и мы очень рады возможности венгерского нацменьшинства озвучивать свои стремления и интересы на высшем уровне в Украине.

Бесспорно, венгры были бы очень рады созданию так называемого Притисянского района, представители которого (венгерская община) могли бы выбирать своего представителя в законодательные органы. Особенно это важно в тех регионах, где венгры живут компактно (к примеру, население Береговского района Закарпатья - около 80 % венгры). Именно поэтому венгерские партии в Украине и просят такой «нарезки» округов, которая бы позволила венграм попадать в парламент, местные советы. И именно исходя из нынешней ситуации и была озвучена 25 сентября позиция госсекретариата Венгрии по поводу того, что ЦИК Украины, при создании новых избирательных округов накануне местных выборов, не руководствовался интересами нацменьшинств.

Но у нашей страны такая политика: пусть люди сами определяют на месте, что им нужно, например, какая форма самоуправления, а венгерское правительство поддержит инициативу со стороны легитимных представителей венгерского национального меньшинства. Это не в Будапеште надо решать, это местная община должна инициировать, она здесь живет, ей здесь виднее.

События в Украине на протяжении последних полутора-двух лет требуют озвучить еще один вопрос: защита прав представителей меньшинств. Как известно, формальным поводом введения в Крым войск РФ озвучивалась необходимость защиты прав русских на территории Украины. Тогда же некоторыми людьми были осуществлены попытки давления на украинско-венгерские отношения. По вашему мнению, защищены ли права венгерского нацменьшинства в Украине?

Что вы, нельзя даже рядом ставить вопрос и ситуацию Закарпатья и Донбасса или Крыма, это совсем другой случай! Даже когда были озвучены сравнения Донбасса с Мукачевом – это было некорректно! Здесь, на Закарпатье, веками живут вместе представители разных национальностей, и всегда они мирно сосуществовали, уживались, уважали права и традиции других. Даже не надо такой вопрос поднимать!

Назовите основные вопросы, которые, по мнению официального Будапешта, на сегодня требуют решения с помощью украинской стороны…

Отвечая на этот вопрос, я позволю себе сделать небольшой исторический ракурс. Во-первых, следует напомнить, что Венгрия была одной из первых стран, которые признали независимость Украины в 1991 году – после Польши и Канады мы были третьими, хотя эта разница составляет всего несколько часов. Венгрия была первой страной, которая открыла свое посольство в Киеве (до того работало генконсульство в рамках Советского Союза).

Мы постоянно развиваем торгово-экономические отношения, поскольку Украина является самым большим соседом нашей страны на территории СНГ, и, после России, мы имеем самый большой оборот с Украиной – в 2013 году эта цифра составила 4 миллиарда долларов. Сейчас наблюдается небольшой спад, но мы очень надеемся, что вскоре закончится война, и снова будем наращивать возможности.

Мы не только говорим об этом, но и много делаем. Так, сейчас актуален вопрос об открытии торговых домов по всей Украине: вскоре такое открытие будет в Ивано-Франковске, потом в Днепропетровске, Одессе и, конечно же, в Киеве. Перспектива – этот год, начало следующего. Венгрия отправила для работы в Украине (Ужгород, Берегово, Киев) специальных торговых дипломатов: у них одна задача – развивать торгово-экономические отношения. В мае текущего года Венгрия провела в Киеве бизнес-форум (аналогичные пройдут в октябре в Днепропетровске, весной в Одессе), и представьте, насколько огромным был интерес, если зарегистрировались на участие в нем около 380 украинских фирм. Это показывает интерес Украины к Венгрии, и он взаимный. Естественно, опять упираемся в необходимость окончания войны, потому что бизнес любит стабильность.

В целом, венгерско-украинские отношения – это кропотливая и постоянная работа. Между нашими двумя странами существует много направлений, по которым мы работаем вместе, и по которым еще есть возможности для развития.

Поскольку нас – Венгрию – часто обвиняют в слишком тесных отношениях с Россией, позвольте сказать несколько слов об этом, чтобы читатели правильно поняли сущность наших отношений. У нас с Россией исключительно прагматические отношения, она – наш третий экономический партнер (80% энергоносителей – российские), но это сотрудничество никогда и ни в коем случае не направлено против Украины. Венгрия всегда поддерживала Украину, и сейчас во многом ей помогает. К сожалению, в Украине не все это понимают. Наша позиция и наш интерес – чтобы Украина осталась единой, мы выступаем за суверенитет и территориальную целостность страны.

Есть, конечно же, и «горящие» вопросы. Первый и основной: уже 15 месяцев нет посла Украины в Венгрии. Украина утверждает, что во многих странах нет послов, но из соседних государств нет только в Венгрии. Сейчас мы слышим, что идет процесс назначения, но сам факт есть фактом, и это не очень хорошо.

Другой нюанс – политические визиты. Наш премьер-министр, министр иностранных дел и другие представители власти побывали в Киеве за последний год, и, конечно же, осуществили и визиты в Закарпатье. В то же время, в Венгрии никто из правительства Украины за год-полтора не был. Естественно, это нас беспокоит, мы – соседнее государство, которое всегда поддерживало Украину. С нашей стороны уже передано приглашение, и мы надеемся, что осенью министр иностранных дел Украины посетит Венгрию.

Наталия Петервари