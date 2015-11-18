Washington Post: Предполагаемый организатор терактов в Париже мертв (видео)

Об этом Washington Post сообщили собственные источники, передает "Дождь".

Стоит отметить, что антитеррористический рейд в пригороде Парижа Сан-Дени, где, по данным полиции, в одной из квартир прятался предполагаемый организатор терактов в Париже, прошел 18 ноября.

Тогда два человека погибли (смертница подорвалась, а одного из исламистов застрелил снайпер на рассвете в среду).

В то же время после рейда прокурор Парижа Франсуа Молен сказал, что информации о гибели Абауда или о его задержании нет.

Абдельхамид Абауд - второй подозреваемый в организации серии терактов в Париже 13 ноября. Он является гражданином Бельгии и проживал в районе Моленбек, как и Салах Абдеслам, который также разыскивается полицией по подозрению в организации терактов.

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Напомним, массовые теракты произошли в Париже вечером 13 ноября. Группы боевиков практически одновременно устроили взрывы смертников около двух входов на стадион Stade de France во время футбольного матча Франция-Германия.

Также террористы захватили заложников в театре Bataclan во время концерта Eagles of Death Metal. Другая группа напала на несколько ресторанов. В результате всех атак погибли 129 человек, около 300 получили ранения.