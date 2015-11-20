СМИ назвали сумму гонорара за убийство Немцова
Гонорар исполнителей за убийство российского оппозиционера Бориса Немцова должен был составить 15 млн рублей (231 тыс. долл).
Об сообщает агентство "Росбалт" со ссылкой на материалы уголовного дела.
Совершить преступление исполнителям предложил Руслан Мухудинов "за денежное вознаграждение в сумме не менее 15 млн рублей, то есть по найму", говорится в сообщении со ссылкой на текст постановления о привлечении в качестве обвиняемого в убийстве Бориса Немцова Руслана Мухудинова. Этот человек, по версии следственного комитета, арендовал для исполнителей квартиру на Веерной улице.
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Поселившись там, злоумышленники начали тщательно планировать преступление: "предварительно устанавливались образ жизни потерпевшего, места его проживания, работы и частого пребывания".
Кроме того, следственный комитет РФ установил точную дату, когда началась подготовка покушения на Бориса Немцова. Это произошло в сентябре 2014 года.
Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Москворецком мосту возле Кремля.