СМИ назвали сумму гонорара за убийство Немцова

Об сообщает агентство "Росбалт" со ссылкой на материалы уголовного дела.

Совершить преступление исполнителям предложил Руслан Мухудинов "за денежное вознаграждение в сумме не менее 15 млн рублей, то есть по найму", говорится в сообщении со ссылкой на текст постановления о привлечении в качестве обвиняемого в убийстве Бориса Немцова Руслана Мухудинова. Этот человек, по версии следственного комитета, арендовал для исполнителей квартиру на Веерной улице.

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Поселившись там, злоумышленники начали тщательно планировать преступление: "предварительно устанавливались образ жизни потерпевшего, места его проживания, работы и частого пребывания".

Кроме того, следственный комитет РФ установил точную дату, когда началась подготовка покушения на Бориса Немцова. Это произошло в сентябре 2014 года.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Москворецком мосту возле Кремля.