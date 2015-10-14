Следственный комитет России не нашел причин для допроса Кадырова по делу Немцова

Об этом заявил следователь СК РФ в Басманном суде Москвы в среду, сообщает РИА Новости.

"Указание, что к убийству Немцова может быть причастен глава Чечни, является лишь домыслом адвоката", - сказал следователь.

По его мнению, само по себе знакомство обвиняемых с лицами, указанными в ходатайстве адвоката, по работе или по службе, не говорит, что им что-либо известно об убийстве.

Читайте такжеРоссийские следователи смонтировали "документальный фильм" об убийстве Немцова - СМИ

Согласно сообщению, в РФ суд сегодня рассматривает жалобу представителя семьи погибшего на неэффективное расследование, в том числе на отказ в допросе главы Чеченской республики и других чиновников из этого региона.

Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля. После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.

Следствие считает, что основным мотивом в деле об убийстве Немцова есть мотив политической или религиозной ненависти.