Следственный комитет России не нашел причин для допроса Кадырова по делу Немцова
Нет необходимости допрашивать главу Чечни Рамзана Кадырова по делу об убийстве оппозиционного российского политика Бориса Немцова.
Об этом заявил следователь СК РФ в Басманном суде Москвы в среду, сообщает РИА Новости.
"Указание, что к убийству Немцова может быть причастен глава Чечни, является лишь домыслом адвоката", - сказал следователь.
По его мнению, само по себе знакомство обвиняемых с лицами, указанными в ходатайстве адвоката, по работе или по службе, не говорит, что им что-либо известно об убийстве.
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Согласно сообщению, в РФ суд сегодня рассматривает жалобу представителя семьи погибшего на неэффективное расследование, в том числе на отказ в допросе главы Чеченской республики и других чиновников из этого региона.
Как сообщал УНИАН, Немцов был убит в Москве в ночь на 28 февраля. После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.
Следствие считает, что основным мотивом в деле об убийстве Немцова есть мотив политической или религиозной ненависти.