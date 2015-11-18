Россия снова применила стратегические бомбардировщики в Сирии

Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, передает РИА Новости.

По его словам, эскадрилья дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесла удары по шести объектам ИГ в провинциях Ракка и Дэйр-Эз-Зор. Целями для поражения стали склады боеприпасов и вооружения, скопления техники, тренировочные лагеря боевиков, а также мастерские по производству взрывчатки.

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Кроме того, стратегические ракетоносцы Ту-160 осуществили пуски 12 крылатых ракет воздушного базирования по объектам ИГИЛ в провинциях Алеппо и Идлиб.

Ранее сегодня министерство обороны России опубликовало видео, на которых якобы показаны удары по позициям ИГИЛ на территории Сирии.

На первой видеозаписи показан удар авиабомбами ОФАБ-250-270 дальними бомбардировщиками Ту-22М3. На втором видео Россия наносит удар крылатыми ракетами стратегическим ракетоносцем Ту-95МС якобы по объектам ‪‎ИГИЛ‬. На третьем видеоролике показано нанесение высокоточного удара новейшей крылатой ракетой с борта сверхзвукового ракетоносца Ту-160.