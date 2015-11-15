Аналитики Stratfor считают, что Франция усилит борьбу против ИГ вплоть до отправки войск

Об этом заявили аналитики ресурса Stratfor, который часто называют "теневым ЦРУ", передает РИА Новости.

"Франция имеет ряд возможностей для возмездия, но ответ обусловлен тем, кто именно будет ответственным (за теракты). Если будет установлено, что за атакой 13 ноября стоит ИГ, то Франция весьма вероятно усилит свою военно-воздушную операцию в Сирии", - полагают эксперты.

В то же время в Stratfor отмечают, что "небо Сирии уже перегружено коалицией и российскими военными самолетами". В связи с этим, Франция может активизировать операцию против ИГ в Ираке и в других странах, в частности в Ливии.

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"Другой возможностью может быть усиление программы подготовки и снаряжения антиигиловских сил в Ираке и Сирии и даже проведение боевых операций против ключевых лидеров (ИГ)", — считают эксперты.

Более того, отмечают в Stratfor, Франция может послать экспедиционный корпус, как она делала это ранее в африканском регионе Сахель.

Ранее премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что Франция продолжит участие в операции международной коалиции против "Исламского государства".