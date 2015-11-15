В США рассказали, почему Асад больше не должен управлять Сирией

Об этом сообщил госсекретарь Джон Керри на пресс-конференции в Вене по итогам переговоров по урегулированию кризиса в Арабской Республике, передает Lenta.ru со ссылкой на The Washington Times.

По мнению Керри, Асад заключил соглашение с террористической группировкой "Исламское государство" и никогда не боролся с ней так, как борется с собственными гражданами, выступающими против его режима. "В этом отношении глава государства и боевики ИГ не являются врагами", - подчеркнул он.

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По словам госсекретаря, в конце концов стороны конфликта в Арабской Республике согласятся с тем, что режим Асада не может продолжаться. "Это не будет продиктовано Соединенными Штатами, к такому выводу участники придут в ходе переговоров. В противном случае мир в стране никогда не наступит", - заявил он.

Ранее Керри заявлял, что президент Сирии Башар Асад и экстремистская группировка "Исламское государство" сотрудничают между собой.

"На самом деле они даже имеют бизнес между собой, покупая и продавая нефть. Асад и «Исламское государство» являются врагами гораздо больше в теории, чем в действительности, и никто из них не показывает никакого интереса в прекращении кровопролития", – утверждал он.