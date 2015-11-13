В США заявили, что Асад и ИГИЛ - враги больше в теории, чем на самом деле

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, передает "Радио Свобода".

"Отношения между Асадом и группировкой «Исламское государство» разъясняют очевидные особенности сирийского конфликта: две крайние силы крайне редко воюют друг с другом. Подумайте об этом. На самом деле они даже имеют бизнес между собой, покупая и продавая нефть. Асад и «Исламское государство» являются врагами гораздо больше в теории, чем в действительности, и никто из них не показывает никакого интереса в прекращении кровопролития", – утверждает Керри.

Госсекретарь США также заявил, что у Вашингтона до сих пор есть разногласия с Россией и Ираном о будущем сирийского президента Башара Асада как часть возможных договоренностей относительно завершения гражданской войны в Сирии.

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Это выступление Керри появился перед переговорами по Сирии, которые запланированы на 14 ноября в Вене, и в которых будут участвовать представители 17 стран.

Иран и Россия поддерживают режим президента Сирии Башара Асада. В конце сентября Москва начала нанесение воздушных ударов в Сирии против исламистов, а также группировок умеренной оппозиции.

Кремль заявляет, что правительственные войска Сирии наиболее способны противостоять группировке «Исламское государство». А Вашингтон и его союзники обвиняют Асада в войне с собственным народом.