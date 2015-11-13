Россия оснастит один из аэродромов Ирака радиолокационной системой - СМИ

Об этом 13 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сфере военно-технического сотрудничества.

"В настоящее время ведется поставка этого оборудования для ВВС Ирака. Контрактом предусмотрено оснащение одного из аэродромов в Ираке средствами радиотехнического обеспечения полетов", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, российское оборудование позволит обеспечить радиолокационный контроль и навигацию на расстоянии до 400 км от аэродрома и осуществлять посадку самолетов по приборам в условиях плохой видимости.

Как известно, Ирак в последние годы является крупным покупателем российского оружия и техники. Еще в 2012 году был подписан пакет контрактов на поставку Багдаду различной военной техники на $4,2 млрд.