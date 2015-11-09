Россия подписала с Ираном контракт на поставку зенитных ракетных систем С-300

Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в Дубае, где проходит авиасалон Dubai Airshow 2015, пишет Лента.ру.

«Долгая эпопея завершена», - объявил Чемезов. Он пояснил, что контракт уже подписан и вступил в силу.

Чемезов подчеркнул, что после отгрузки первой партии техники Россия ждет официального отзыва иранского иска и урегулирования всех претензий.

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При этом он отказался уточнить конкретную модель поставляемых зенитных систем. Ранее сообщалось, что Иран может получить как системы линии С-300П (ПМУ-1 или ПМУ-2), так и системы линии С-300В (С-300ВМ «Антей-2500»).

Как известно, в апреле 2015 года президент Владимир Путин снял эмбарго на поставку в Иран систем С-300.