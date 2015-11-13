США до сих пор имеют разногласия с Россией и Ираном относительно будущего Асада - Керри
Госсекретарь США Джон Керри заявляет, что Вашингтон по-прежнему имеет разногласия с Россией и Ираном о будущем сирийского президента Башара Асада, как части возможных договоренностей относительно завершения гражданской войны в Сирии.
В четверг, 12 ноября, во время выступления в Институте мира США в Вашингтоне Керри заявил, что ни мир, ни защита от экстремистской группировки «Исламское государство» не являются возможными, если Асад будет оставаться у власти, передает Радио Свобода.
«Мы до сих пор работаем с Россией и Ираном относительно решения вопроса по Асаду и его роли. Мы и наши партнеры надеемся, что мы сможем найти дорогу вперед», – отметил Джон Керри.
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Это выступление Керри появился перед переговорами по Сирии, которые запланированы на 14 ноября в Вене, и в которых будут участвовать представители 17 стран.
Как сообщал УНИАН, Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не хочет договариваться с президентом Сирии Башаром Асадом по решению сирийского кризиса. "Меня немного раздражает, что теперь везде можно получить нескромное указание, что нужно говорить с Асадом", - заявил Штайнмайер.