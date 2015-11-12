ЕС выделит почти 2 миллиарда долларов на борьбу с причинами эмиграции из Африки

Об этом сообщает Agence France-Presse.

Читайте такжеВ Финляндии мусульман стало больше, чем православных

По словам главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, как можно больше стран-членов ЕС должны подключиться к сбору средств для африканского трастового фонда.

В ЕК также отметили, что 25 из 28 государств ЕС, а также Норвегия и Швейцария вложили определенные средства, которые в сумме составляют около 78,2 млн евро.

"Рекордная скорость, с которой был создан этот целевой фонд, еще раз свидетельствует о намерении ЕС оперативно ответить на те вызовы, которые возникают в регионе", - сказал Жан-Клод Юнкер.

"Вместе с другими европейскими странами и нашими странами-партнерами в Африке мы должны работать над устранением глубинных причин нелегальной миграции", - добавил он.

Отметим, ранее ЕС предлагал Турции около 3 млрд долл. и облегчение визового режима в обмен на сотрудничество в замедлении притока мигрантов, которые прибывают в Австрию и Германию.