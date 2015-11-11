Порошенко и украинские дипломаты поздравили Польшу с Днем Независимости (видео)

Президент Украины Петр Порошенко уже поздравил поляков с их национальным праздником в своем Twitter.

В свою очередь украинские дипломаты поздравили поляков с Днем Независимости оригинальным способом - пением.

Читайте такжеПольша и Швеция начинают военное сотрудничество из-за агрессии РФ в Украине

"Мы не профессиональные певцы и не претендуем на первенство в "Голосе страны", но таким образом мы хотели поблагодарить поляков за постоянную поддержку Украины, особенно в это сложное для нас время", - отметил посол Украины в Польше Андрей Дещица в обращении к польскому народу.