Порошенко и украинские дипломаты поздравили Польшу с Днем Независимости (видео)

10:33, 11 ноября 2015
Мир
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В среду, 11 ноября, Польша празднует День Независимости.

hyser.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко уже поздравил поляков с их национальным праздником в своем Twitter.

В свою очередь украинские дипломаты поздравили поляков с Днем Независимости оригинальным способом - пением. 

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"Мы не профессиональные певцы и не претендуем на первенство в "Голосе страны", но таким образом мы хотели поблагодарить поляков за постоянную поддержку Украины, особенно в это сложное для нас время", - отметил посол Украины в Польше Андрей Дещица в обращении к польскому народу.

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