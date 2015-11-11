Порошенко и украинские дипломаты поздравили Польшу с Днем Независимости (видео)
10:33, 11 ноября 2015Мир
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В среду, 11 ноября, Польша празднует День Независимости.
Украинские дипломаты поблагодарили поляков за поддержку / hyser.com.ua
Президент Украины Петр Порошенко уже поздравил поляков с их национальным праздником в своем Twitter.
Від імені Українського Народу вітаю Польщу з Днем Незалежності! #Польща#Polandpic.twitter.com/n2CSWSKm92
— Петро Порошенко (@poroshenko) November 11, 2015
В свою очередь украинские дипломаты поздравили поляков с Днем Независимости оригинальным способом - пением.
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"Мы не профессиональные певцы и не претендуем на первенство в "Голосе страны", но таким образом мы хотели поблагодарить поляков за постоянную поддержку Украины, особенно в это сложное для нас время", - отметил посол Украины в Польше Андрей Дещица в обращении к польскому народу.
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