Решение российского МИД абсолютно неадекватно - Тарасюк

Председатель парламентского Комитета по вопросам евроинтеграции, председатель Народного Руха Украины Борис ТАРАСЮК считает решение российского Министерства иностранных дел относительно введения ограничений на въезд в Россию ряду украинских политиков абсолютно неадекватным.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Народного Руха Украины, об этом он заявил, комментируя данное решение сайту НРУ.

«Мы не можем запретить какой-либо стране принимать решение об ограничении въезда в эту страну. Но такие действия российской стороны являются абсолютно неадекватными и необоснованными, и поэтому не могут быть ответом на закономерное запрещение на въезд в Украину господину ЛУЖКОВУ, который нарушил Конституцию и законодательство Украины», – сказал председатель Комитета ВР.

Б.ТАРАСЮК пояснил свою позицию: «Учитывая предыдущие вояжи господина ЛУЖКОВА в Крым, он был предупрежден Службой безопасности Украины о собственной ответственности. А он этим предупреждением пренебрег и прибег к высказываниям, которые нарушают украинскую Конституцию и действующие законодательные акты. За что вполне закономерно был лишен права въезда на территорию Украины», - отметил он.

«Мне не известны украинские политики, которые приезжали бы в Москву, Санкт-Петербург, другие регионы РФ, и говорили о том, что исторически эти территории принадлежат Украине, и поэтому должны быть возвращены. Таких политиков в Украине нет», - добавил Б.ТАРАСЮК.

Как сообщал УНИАН, сегодня МИД России принял решение ввести ограничения на въезд в Россию для ряда украинских политиков.

Такое решение было принято в связи с решением украинской власти запретить мэру Москвы Юрию ЛУЖКОВУ въезжать на территорию Украины.

Справка УНИАН. Служба безопасности Украины 12 мая запретила мэру Москвы Ю.ЛУЖКОВУ въезд в Украину из-за его высказываний относительно Севастополя.

По словам начальника пресс-службы СБУ Марины ОСТАПЕНКО, такое решение спецслужбы вызвано тем, что гражданин РФ Ю.ЛУЖКОВ проигнорировал предупреждение СБУ о недопустимости осуществления действий, которые наносят вред национальным интересам Украины и ее территориальной целостности.

10 мая в Симферопольском аэропорту сотрудники СБУ вручили Ю.ЛУЖКОВУ письменное предупреждение о недопустимости таких противоправных действий.

11 мая в Севастополе на торжествах по случаю 225-летия Черноморского флота РФ Ю.ЛУЖКОВ заявил, что вопрос государственной принадлежности Севастополя «остался нерешенным», и Россия этот вопрос будет решать в пользу своего «государственного права».