Обама продлил действие санкций в отношении Ирана

Он направил в Конгресс уведомление о том, что продлевает на очередной год действие "чрезвычайного положения" в отношениях с Ираном, объявленного более 30 лет назад, передает ТАСС.

В документе Обама указал, что принял решение оставить "в силе исполнительный указ номер 12170 от 14 ноября 1979 года, в котором объявлялось чрезвычайное положение в связи с исключительной угрозой для национальной безопасности, внешней политики и экономики США, созданной ситуацией в Иране".

Данное уведомление будет опубликовано в так называемом Федеральном реестре - сборнике официальных документов правительства США.

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Барак Обама обосновал свое решение, в частности, тем, что "отношения с Ираном пока еще не нормализованы", а "процесс выполнения (двусторонних) соглашений от 19 января 1981 года все еще находится в стадии реализации". Речь идет о так называемых алжирских соглашениях между США и Ираном, которые привели к освобождению американских дипломатов, более года проведших в Тегеране в качестве заложников после исламской революции 1979 года.

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В этих документах, в частности, оговорен принцип невмешательства стран во внутренние дела друг друга. Данные ограничения не входят в пакет санкций, которые США обязались снять после полного выполнения Тегераном всех пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного 14 июля в Вене между Ираном и "шестеркой" международных посредников. Обама в своих заявлениях четко разграничивает так называемые "ядерные санкции", связанные с имплементацией СВПД, и другие, снятие которых не зависит от достигнутых в Австрии договоренностей.