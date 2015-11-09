"Ни Каталония, ни другие регионы не отделятся": власть Испании обратилась в Конституционный суд

Правительство Испании считает, что принятая в понедельник парламентом Каталонии резолюция не имеет юридической силы, и обратился по этому поводу в Конституционный суд.

Об этом заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой, передает Европейская правда со ссылкой на El Pais.

По его словам, в среду по этому поводу состоится экстренное заседание правительства.

"Правительство не позволит, чтобы это продолжалось. Мы полны решимости использовать все средства, чтобы защитить демократию. Мы будем использовать только законные методы и все верховенство закона", - подчеркнул Рахой.

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Как отметил испанский премьер, он понимает "ту обеспокоенность, которую могут испытывать сейчас каталонцы".

"Я хочу сказать им, чтобы они были спокойны. Ни Каталония, ни другой регион не будет отделяться. Никому не нужно будет выбирать или отказываться от своей испанской и европейской идентичности", - подчеркнул Рахой.

Напомним, ранее сообщалось, что парламент Каталонии в понедельник принял резолюцию о независимости от Испании, внесенную представителями правящей коалиции 27 октября.