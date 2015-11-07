Убытки турсектора Египта от приостановки полетов составят полмиллиарда долларов

Прямые убытки от отмены бронирования гостиниц на курортах Египта в зимние месяцы вследствие приостановки рядом стран полетов в эту страну составляют 500 миллионов долларов, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление члена правления Ассоциации туристических палат Египта Хусама аш-Шаира.

В сообщении отмечается, что Россия в пятницу приостановила авиасообщение с Египтом до выяснения причин авиакатастрофы лайнера А321 на Синае, в результате которой погибли 224 человека. Ранее о приостановке полетов в Египет заявила Великобритания, вслед за ней - Голландия, Ирландия, Франция.

Читайте такжеВ Египте потерпел крушение российский гражданский самолет - СМИ

"Прямые убытки из-за приостановки рядом стран полетов и отмены бронирования гостиниц на зимние месяцы составляют около 500 миллионов долларов. По нашим подсчетам, если этот вопрос не разрешится в течение 4-5 дней, Египет в течение года потеряет до 2 миллиардов долларов", - сказал аш-Шаир, который является одним из крупнейших владельцев сети отелей на курортах Красного моря.

Читайте такжеВ московском аэропорту "Внуково" скопились сотни туристов из-за отмены рейсов в Египет

До катастрофы над Синаем Египет рассчитывал к концу 2015 года принять около 10 миллионов иностранных туристов. На конец августа эта цифра составляла 6,6 миллиона человек, на 5% больше аналогичных показателей в прошлом году. Доходы от туризма к концу 2015 года планировались на уровне 7,5-8 миллиардов долларов. На первом месте по числу приезжающих в Египет туристов стоит Россия, на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее Италия и Франция.