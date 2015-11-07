Скончался экс-президент Израиля Навон

Навона избрали пятым президентом Израиля в 1978 году, на этом посту он находился до 1983 года, быть избранным еще на один президентский срок он отказался, пишет Дождь.

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Он свободно владел арабским языком, был первым израильским президентом, который посетил Египет.

В кнессете (парламенте) Навон оставался до 1992 года, после чего он покинул политику.