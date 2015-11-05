Минтранс Таджикистана: упавший в Южном Судане Ан-12 принадлежал армянской компании

Об этом заявил журналистам глава управления гражданской авиации министерства транспорта Таджикистана Юсуф Рахмонов, передает РИА Новости.

"Разбившийся самолет принадлежал армянской авиакомпании Ala International LTD, но ранее данный лайнер числился в реестре частной таджикской авиакомпании Asia Airways, которая в основном занималась грузоперевозками и на данный момент не функционирует", — сказал он, уточнив, что, согласно заключенному договору, всю ответственность за летную пригодность несет армянская авиакомпания.

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Ранее в СМИ появилась информация, что упавший самолет принадлежал частной таджикской авиакомпании. Однако, по словам главы Asia Airways

Нарзикула Хамраева, компания заключила договор, согласно которому борт летал под кодом Asia Airways, но выполнял заказы компании, которая зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах.

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Напомним, транспортный самолет Ан-12 с российским экипажем на борту потерпел крушение в Южном Судане утром 4 ноября. По предварительным данным, он упал при взлете в 800 метрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Джубы. Самолет рухнул на берег реки Белый Нил, где в тот момент находились рыбаки. Жертвами катастрофы стали свыше 40 человек.