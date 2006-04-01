Таджикистан упрощает визовый режим для 68 стран

Правительство Таджикистана вечером 31 марта одобрило постановление об упрощении визового режима для граждан 68 государств.

Как передает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу главы государства, изменения, в частности, касаются государств-членов Европейского Союза, Норвегии, Швейцарии, США, Японии, Южной Кореи, Китая, Израиля, Ирана, Турции, ряда стран Восточной Европы и Ближнего Востока.

В течение одного месяца МИД Таджикистана должен подготовить документы, упрощающие процедуру получения въездной визы. Теперь граждане этих стран смогут получать визы непосредственно по прибытии в один из трех международных аэропортов республики.

В случае же запроса о получении визы в консульских представительствах Таджикистана за рубежом срок рассмотрения ее выдачи сокращается с 45 до трех дней.

Напомним, что в декабре 2005 года представители международных организаций и дипломаты, аккредитованные в Таджикистане, обратились к Президенту страны Эмомали РАХМОНОВУ с открытым письмом, с просьбой упростить визовый режим в отношении граждан Евросоюза, США, Израиля и Японии.