В РПЦ и Госдуме РФ связали крушение российского самолета А321 с "шабашем" Хеллоуина
Глава регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Санкт-Петербурге Олег Нилов собирается предложить властям города навсегда запретить празднование Хеллоуина из-за крушения российского самолета в Египте.
Об этом сообщает РИА «Новости».
«Память не должна быть разовой. В следующем году, 31 октября, траура уже не будет объявлено. И что? Значит, этот шабаш, эти пляски на костях продолжатся? Я считаю, в Петербурге это недопустимо», - заявил Нилов.
Он уже направил обращения губернатору Георгию Полтавченко и московскому мэру Сергею Собянину с просьбой запретить празднования ночи перед Днем всех святых в двух столицах.
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«Навсегда буду просить запретить, потому что эти даты на многие-многие десятилетия должны остаться в памяти. Для того чтобы они остались в памяти, недопустимо их совмещать с такими шабашами», - добавил парламентарий.
По его словам, праздновать Хеллоуин стоит запретить как 30 октября, накануне Дня жертв политических репрессий, так и 31 октября, когда в Египте разбился российский самолет.
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В то же время Патриарх Российский и всея Руси Кирилл выразил удивление тем, что люди могут в день траура праздновать Хэллоуин в ночных клубах, сообщает МК.
Он призвал помолиться о том, чтобы «Господь не покарал этих людей».
«Чтобы никакое желание заработать деньги не давало людям свободы от всякого нравственного права переступать черту», - отметил он.
Как сообщал УНИАН, на борту самолета А-321, следовавшего в Санкт-Петербург из Шарм-эль-Шейха, находилось 224 человека. Среди пассажиров лайнера было 4 граждан Украины.