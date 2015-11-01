В РПЦ и Госдуме РФ связали крушение российского самолета А321 с "шабашем" Хеллоуина

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Память не должна быть разовой. В следующем году, 31 октября, траура уже не будет объявлено. И что? Значит, этот шабаш, эти пляски на костях продолжатся? Я считаю, в Петербурге это недопустимо», - заявил Нилов.

Он уже направил обращения губернатору Георгию Полтавченко и московскому мэру Сергею Собянину с просьбой запретить празднования ночи перед Днем всех святых в двух столицах.

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«Навсегда буду просить запретить, потому что эти даты на многие-многие десятилетия должны остаться в памяти. Для того чтобы они остались в памяти, недопустимо их совмещать с такими шабашами», - добавил парламентарий.

По его словам, праздновать Хеллоуин стоит запретить как 30 октября, накануне Дня жертв политических репрессий, так и 31 октября, когда в Египте разбился российский самолет.

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В то же время Патриарх Российский и всея Руси Кирилл выразил удивление тем, что люди могут в день траура праздновать Хэллоуин в ночных клубах, сообщает МК.

Он призвал помолиться о том, чтобы «Господь не покарал этих людей».

«Чтобы никакое желание заработать деньги не давало людям свободы от всякого нравственного права переступать черту», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, на борту самолета А-321, следовавшего в Санкт-Петербург из Шарм-эль-Шейха, находилось 224 человека. Среди пассажиров лайнера было 4 граждан Украины.