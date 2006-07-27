Украинские военные готовы отправиться в Ливан

В случае принятия политического решения Вооруженные Силы Украины готовы выполнять миротворческие задачи в зоне ливанско-израильского конфликта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции на военном полигоне «Широкий лан» сказал начальник Генерального штаба ВСУ, генерал-полковник Сергей КИРИЧЕНКО.

«Генштаб не предлагал Министерству обороны отправить этот (миротворческий) контингент в зону этого конфликта, но если будет политическое решение об отправке, то ВС готовы это задание выполнить», - сказал С.КИРИЧЕНКО.

Он отметил, что Генштаб оценивает возможность отправить в зону этого конфликта подразделение, которое по количественным показателям приблизительно отвечает батальонной тактической группе.

С.КИРИЧЕНКО отметил, что для подготовки такого подразделения Генеральному штабу нужно около трех месяцев, при чем это время нужно больше на определение военнослужащих, которые готовы поехать в зону конфликта – согласовать вопрос с их семьями, провести соответствующие кадровые назначения и завершить подготовку для выполнения специфических задач в этом регионе.

«Вооруженные Силы готовы к выполнению миротворческих задач», - заверил С.КИРИЧЕНКО.