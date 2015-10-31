Евросоюз прокомментировал инцидент между США и КНР в Южно-Китайском море

ЕС занял сторону США после событий, которые вызвали негодование властей КНР, пишет ТСН со ссылкой на Reuters.

"США реализуют собственное право на свободу навигации", - процитировало агентство слова высокопоставленного чиновника ЕС .

Читайте такжеКитай предупредил США о существовании риска войны из-за "незначительного инцидента"

Ранее Пекин предупредил США, что их "провокационные действия" в Южно-Китайском море могут привести к вооруженному столкновению. Такое заявление сделал командующий военно-морських сил Китая адмирал У Шеньли во время видеоконференции с американским коллегой адмиралом Джоном Ричардсоном.

"Даже незначительный инцидент в Южно-Китайском море (ЮКМ) может спровоцировать войну между США и КНР", - подчеркнул китайский адмирал.

По его словам, это рано или поздно может произойти, если американцы не прекратят свои "провокационные действия" в акватории ЮКМ, 80% которой китайцы считают своими территориальными водами.

Стоит отметить, что инцидент, который возмутил китайское руководство, произошел 27 октября у островов Спратли в юго-восточной части акватории ЮКМ. Американский эсминец "Лассен" демонстративно прошел менее чем в 12 морских милях от одного из рифов, ускоренно преобразуемых китайцами в населенные острова по всему периметру ЮКМ.