Пекин сделал "первое китайское предупреждение" эсминцу США, находящемуся у островов КНР

Об этом заявили в минобороны Китая, передает Reuters

Между тем в оборонном ведомстве также подчеркнули, что военные будут принимать все необходимые меры для защиты интересов страны.

Ранее сообщалось, что заместитель министра иностранных дел Китая Чжан Есуй вызвал посла США Макса Бокуса для того, чтобы вручить ему протест в связи с нахождением американского эсминца в Южно-Китайском море.

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Глава китайского МИДа Ван И ранее призвал Соединенные Штаты осмотрительно действовать в Южно-Китайском море, после того как ВМС США начали патрулирование созданных Китаем островов.

На территории островов архипелага Спратли претендуют сразу шесть государств - Вьетнам, Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней. На островах зафиксированы крупные запасы нефти и газа и присутствуют военнослужащие перечисленных стран.