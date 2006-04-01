США совершили тысячи ошибок в Ираке

Соединенные Штаты совершили тысячи тактических ошибок в Ираке, признала госсекретарь США Кондолизза РАЙС.

Как передает радио «Свобода», об этом К.РАЙС сказала 31 марта в английском городе Блэкберн, выступая с речью об американской внешней политике.

Тем не менее госсекретарь выразила убежденность, что США были изначально правы, начав операцию в Ираке и отстранив от власти Саддама ХУСЕЙНА.

К.РАЙС, находящаяся с визитом в Великобритании, выступила 31 марта в пятницу в английском городе Блэкберн с речью об американской внешней политике.

В Блэкберне госсекретаря США встретила демонстрация протеста против войны в Ираке.