Из-за лесных пожаров в Индонезии погибли почти 20 человек (фото)

Об этом сообщила сегодня министр по социальным вопросам Индра Параванса.

Ранее власти сообщали о гибели 10 человек в результате пожаров, бушующих на территории Индонезии уже более двух месяцев, передает Росбалт.

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Между тем, жители центральной части индонезийского острова Калимантан начали перебираться в южные районы, куда прибыли корабли ВМС Индонезии, чтобы эвакуировать их.