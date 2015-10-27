Бывший контрактник РФ рассказал о своем сослуживце, ставшим первым "двухсотым" в Сирии

Собеседник пожелал остаться анонимным и попросил не раскрывать своего имени, передает "Дождь".

Так, он отметил, что служил вместе с Вадимом Костенко в городе Зерноград Ростовской области, в воинской части 20926 (834 учебный центр военно-воздушных сил). После этого Костенко пошел по контракту, оказался в Сирии. Его сослуживец говорит, что туда он отправился 15 октября.

"Военкомат сказал, что он повесился. Я не хочу сказать, что я прямо не верю в это. Мы не знаем, как там случилось", - сказал собеседник.

Также он рассказал, что ему хотелось бы убедиться, что "это именно он". "Но привезут его в цинковом гробу, нужно посмотреть", - добавил аноним.

Костенко, по словам его сослуживца, был жизнерадостным человек, всегда был на первом месте; также он всегда всех выручал и всем помогал.

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Контрактнику нравилось служить, признается его бывший сослуживец, проблем со службой у него не было. "Насколько я знаю, его сестра говорила, что он звонил веселый и шутил, какого-то волнения в голосе никто не ощущал", - добавляет он.

Как сообщал УНИАН, 27 октября блогер Руслан Левиев опубликовал расследование активистов группы Conflict Intelligence Team. Они проверяли сообщение о гибели российского контрактника в Сирии. Также смерть контрактника подтвердил один из его близких родственников.

Позже информацию о смерти контрактника подтвердили в Минобороны. Там сообщили, что военнослужащий покончил жизнь самоубийством. В ведомстве считают, что у него были проблемы с девушкой.

Кроме того, родители российского контрактника Вадима Костенко подтвердили гибель сына, однако отказались поверить в его самоубийство.