На территории Афганистана в 2016 году останутся 450 британских военных

Об этом сообщил министр обороны Британии Майкл Фэллон, передает Би-би-си.

Как говорится в заявлении министра, британские военные будут продолжать обучение афганских спецслужб и оказывать поддержку миссии НАТО в Кабуле.

Ранее президент США Барак Обама объявил о том, что около 10 тысяч американских военных останутся в Афганистане, а на момент ухода Обамы с поста президента США в 2017 году там будет оставаться около 5,5 тысяч американских солдат.

Читайте такжеОбама объявил о замедлении вывода войск из Афганистана

В декабре прошлого года США и НАТО официально завершили активную часть операции в Афганистане. При этом было решено, что часть воинского контингента останется в стране и после вывода основных войск.

На данный момент численность контингента НАТО в Афганистане оценивается в 13 тысяч человек, из которых почти десять тысяч составляют американские военнослужащие.