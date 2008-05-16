Число жертв землетрясения в Китае достигло 22 тысяч 69 человек.

Как сообщает "Газета.Ру", в провинции Сычуань под завалами остаются еще около 14 тысяч человек.

На данный момент число раненых превысило 159 тысяч, более 4,8 миллионов жителей эвакуированы из наиболее пострадавших районов.

Как сообщал УНИАН, 12 мая в юго-западной провинции Китая Сичуань произошло сильное землетрясение. В провинции были разрушены 80% всех зданий, население осталась практически без энергоснабжения - стихия стала причиной серьезных сбоев в работе пяти электростанций, вывела из строя шесть высоковольтных трансформаторов.