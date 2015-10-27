С начала октября свои дома покинули более 120 тысяч сирийцев - ООН

В понедельник, 26 октября, пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Ванесса Югенен сообщила, что большинство беженцев переместились в другие регионы Сирии и в лагеря для беженцев близ границы с Турцией, передает Радио Свобода.

По словам Югенен, беженцы сейчас больше всего нуждаются в палатках, базовых бытовых вещах, еде, воде и средствах гигиены.

Между тем, Совет по вопросам беженцев Норвегии заявил, что новая волна беженцев пошла преимущественно из провинции Алеппо после того, как правительственные силы безопасности Сирии начали наземную операцию при поддержке российских авиаударов, которые Москва начала 30 сентября. Также на протяжении последнего месяца боевики «Исламского государства» захватили новые территории в сирийской провинции Алеппо.

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Ранее УНИАН сообщал, что более четырех миллионов сирийцев покинули страну через войну. При этом в ООН отчитываются, что только за последние 10 месяцев из страны сбежал миллион жителей.