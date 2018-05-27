Судьи КС в отставке разъясняют в УНИАН нормы Конституции

Отсутствие официально назначенных премьер-министра, председателей Верховного и Конституционного судов, которые, в соответствии с законодательством, должны присутствовать на церемонии приведения к присяге новых судей Конституционного суда, не является препятствием для проведения этой процедуры в Верховной Раде Украины.

Такое мнение высказал судья Конституционного суда в отставке Николай КОЗЮБРА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Сегодня в Украине нет официально назначенных премьер-министра, председателей Конституционного и Верховного суда. Но это не тупиковая ситуация – ведь эти должностные люди не могли бы присутствовать и в других условиях, например, в случае их длительной и тяжелой болезни», - сказал Н.КОЗЮБРА.

Судья КС в отставке подчеркнул, что приведение к присяге новых судей Конституционного суда в такой ситуации будет соответствовать положениям Конституции.

В свою очередь, судья КС в отставке Петр МАРТЫНЕНКО отметил, что для приведения к присяге судей «не нужен кворум депутатов и не нужно голосование». «Судья выходит на трибуну, зачитывает текст присяги и все», - пояснил он.

П.МАРТЫНЕНКО считает, что сила Конституционного суда состоит в том, что его формируют три ветви власти в рамках своих квот. «Парадокс в том, что новые судьи присягают перед одной из этих ветвей власти – Верховной Радой. Нас предупреждали международные эксперты, что при такой норме возможны ситуации, когда формирование состава Конституционного суда будет заблокировано», - сказал судья. По его мнению, целесообразной была бы норма закона, предусматривающая приведение судей к присяге в самом Конституционном суде или присяга в письменной форме.

Решение ВР об отмене постановления об отставке правительства Еханурова не имеет юридической силы

Решение Верховной Рады отменить постановление парламента предидущего созыва об отставке правительства во главе с Юрием ЕХАНУРОВЫМ не имеет юридической силы и свидетельствует о неуважении политических сил к Конституции.

Такое мнение высказал судья Конституционного суда в отставке Николай КОЗЮБРА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Это юридический нонсенс. Поскольку еще ранее постановление об отставке правительства Ю.ЕХАНУРОВА было признано неконституционным. Отмена постановления не имеет никаких юридических последствий в части изменения оснований для возможного роспуска парламента», - сказал Н.КОЗЮБРА.

По его словам, правительство Ю.ЕХАНУРОВА «продолжает исполнять свои полномочия после их сложения пред новым составом Верховной Рады». При этом Н.КОЗЮБРА подчеркнул, что юридический статус «правительства, сложившего полномочия перед новым составом ВР» и «правительства, которому выражено недоверие, равнозначен термину «отставка». В противном случае, «получается, что новый состав ВР может формировать правительство если не годами, то месяцами. И на нее тогда не расширяются полномочия Президента о роспуске парламента. Это свидетельствует только о несовершенстве изменений, внесенных в Конституцию», - пояснил судья КС в отставке.

«В соответствии с пунктом 2 статьи 90 Конституции в контексте системного разъяснения других положений Основного Закона, можно делать однозначный вывод, что полномочия Президента о роспуске парламента расширяются и на этот случай, когда правительство сложило свои полномочия перед новым составом ВР, и после того, как прошло 60 дней и правительство не сформировано», - подчеркнул Н.КОЗЮБРА.

По мнению судьи КС в отставке Петра МАРТЫНЕНКО, Верховной Раде «неоправданно переданы полномочия на решение вопроса об отставке правительства». «Отставка - это акт исполнительной власти, который не является сферой законодательства. В некоторых демократических странах эти вопросы решают короли, президенты, в Японии - императоры. Но не парламенты. Это изменение, по сути, спровоцировало путаницу в корпусе народных депутатов, которые понимают, что получили дополнительные механизмы контроля за правительством. Отставка – это формальный акт, который свидетельствует приостановление полномочий, как правило, по заявлению того лица, который идет в отставку. Это не является формой политической ответственности. В парламенте есть такой инструмент – это резолюция недоверия. Это ее базовый инструмент в отношении правительства», - подчеркнул он.

«Правительство 25 мая сложило свои полномочия, и на сегодня оно находится в статусе правительства, которое сложило свои полномочия и действует временно до формирования нового состава правительства. Это, по сути, равнозначно отставке», - считает П.МАРТЫНЕНКО.

Конституция не предусматривает назначения премьера парламентом без представления Президента

Конституция Украины не предусматривает возможности назначения премьер-министра процедурой голосования в Верховной Раде Украины без соответствующего представления главы государства.

«Это вольная трактовка положений Конституции. Органам власти разрешено только то, что предусмотрено законом. Такой процедуры Конституция не предусматривает, поэтому Верховная рада не может делать это самовольно», - сказал Н.КОЗЮБРА.

В свою очередь, судья КС в отставке Петр МАРТЫНЕНКО добавил, что этот вопрос следует рассматривать в контексте верховенства права. «В правовом государстве политика и политические действия должны быть подчинены праву. Верховная Рада может проголосовать за все, что угодно, но юридически оправданы только те голосования, которые подчинены праву. Верховная Рада не может выйти за пределы правового поля», - уверен он.

П.МАРТЫНЕНКО пояснил, что Верховная Рада, сформировавшая коалицию, имеет право представить Президенту предложение по кандидатуре премьер-министра. «У Президента есть право рассмотреть это предложение, но он принимает решение в соответствии со своими конституционными полномочиями. Президент имеет право решать этот вопрос с учетом того, что он несет ответственность за выполнение Конституции Украины, положений о суверенитете и целостности Украины, обеспечение прав и свобод», - пояснил судья.

По словам П.МАРТЫНЕНКО, Президент Украины «может по каким-то мотивам, если есть определенные опасности для тех ценностей, которые он гарантирует по Конституции, отказать в представлении предложенной кандидатуры на должность премьер-министра». «И это целиком юридически оправданно», - подчеркнул он.

Вместе с тем, Н.КОЗЮБРА отметил, что процедура согласования кандидатуры премьер-министра с Президентом выписана в Конституции нечетко. «В данной ситуации нужно исходить не столько из буквы, сколько из духа Конституции и из логики модели государственного устройства, заложенных в Конституции. Президент получил мандат от всего народа. И этот факт не может его делать исключительно передаточной станцией или курьером, который отнес в Верховную Раду свое представление по кандидатуре премьер-министра. Ему предоставлено 15 дней для того, чтобы проводить соответствующие консультации и искать компромисс по кандидатуре, которая бы устраивала и народ, поскольку Президент от народа, и Верховную Раду, которая представляет своих избирателей», - резюмировал судья.

Судьи КС в отставке называют заявление Мороза политической угрозой в адрес Президента

Судьи Конституционного Суда Украины в отставке Николай КОЗЮБРА и Петр МАРТЫНЕНКО называют политической угрозой в адрес Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО заявление председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА о непризнании указа о роспуске парламента в случае его подписания.

«Это политическая угроза в адрес Президента, но юридической силы она не имеет», - сказал П.МАРТЫНЕНКО.

В свою очередь Н.КОЗЮБРА добавил, что такая угроза со стороны А.МОРОЗА стала следствием отсутствия в стране Конституционного Суда. «Это использование той ситуации, которая сложилась: некому окончательно решать конституционность соответствующих действий и заявлений должностных лиц высшего государственного уровня. Никаких оснований, чтобы не выполнять соответствующие нормы Конституции, у Верховной Рады нет», - подчеркнул он.

Парламент и Президент не имеют права на официальное толкование положений Конституции

Верховная Рада Украины и Президент Украины не имеют права на официальное разъяснение применения положений Конституции Украины, заявили судьи Конституционного суда в отставке Николай КОЗЮБРА и Петр МАРТЫНЕНКО сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

«В соответствии с законодательством, Конституционный суд является единственным органом, который имеет право на официальное разъяснение положений Конституции. Это конституционные полномочия Конституционного суда, и его разъяснения являются обязательными для всех», - сказал Н.КОЗЮБРА.

При этом судья КС в отставке подчеркнул, что в условиях отсутствия сформированного и действующего Конституционного суда действует общее правило – положения Конституции разъясняет тот, кто их применяет. «Верховная Рада может разъяснять положения Конституции только в процессе ее применения. Вместе с тем, поскольку Президент Украины является гарантом Конституции, приоритетность разъяснения ее положений остается за Президентом», - отметил он.

В свою очередь П.МАРТЫНЕНКО добавил, что в случае возникновения споров в части разъяснения положений Конституции между властными институтами они подлежат рассмотрению в КС.

Н.КОЗЮБРА также напомнил, что Конституция Украины 1996 года предусматривала норму, предоставляющую право Верховной Раде разъяснять положения Конституции в период до формирования состава Конституционного суда. «Но после внесения изменений это положение утратило силу. Верховная Рада не имеет права на официальное толкование положений Конституции, имеющее обязательный характер», - пояснил судья КС в отставке.