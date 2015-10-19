Саудовская Аравия: Асад не должен принимать политические решения по Сирии

17:05, 19 октября 2015
Мир
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Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр убежден, что действующий президент Сирии Башар аль-Асад должен быть отстранен от любых политических решений в стране.

REUTERS

Об этом со ссылкой на Twitter арабского издания Al Arabiya сообщает ТСН.uа.

"Асад не должен играть роль в принятии политических решений по Сирии", - заявил аль-Джубейр.

Кроме того, глава МИД Саудовской Аравии выступил категорически против участия Ирана в сирийском конфликте.

"Иран должен выйти из Сирии, если хочет участвовать в политическом решении сирийского вопроса", - отметил аль-Джубейр.

Политик отметил, что ему вообще трудно представить, чтобы Иран мог выполнять миротворческую функцию в Сирии.

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