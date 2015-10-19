Саудовская Аравия: Асад не должен принимать политические решения по Сирии

Об этом со ссылкой на Twitter арабского издания Al Arabiya сообщает ТСН.uа.

"Асад не должен играть роль в принятии политических решений по Сирии", - заявил аль-Джубейр.

#BREAKING Saudi FM says Assad should have no role in Syria political solution — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 19 Октябрь 2015

Кроме того, глава МИД Саудовской Аравии выступил категорически против участия Ирана в сирийском конфликте.

"Иран должен выйти из Сирии, если хочет участвовать в политическом решении сирийского вопроса", - отметил аль-Джубейр.

#BREAKING: Al-Jubeir says Iran has to withdraw form Syria if it wants to be part of a political solution — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 19 Октябрь 2015

Политик отметил, что ему вообще трудно представить, чтобы Иран мог выполнять миротворческую функцию в Сирии.