По всему миру 60 миллионов человек являются беженцами - ООН

По его данным, по всему миру 60 миллионов человек являются беженцами. Он добавил, что нынешний миграционный кризис в мире является крупнейшим со времен Второй мировой войны, что представляет серьезный вызов для мирового сообщества, передает РИА Новости.

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"Например, только кризис в Сирии заставил более 4 миллионов человек уехать в другие страны", — сказал он, подчеркнув, что от притока беженцев больше всего страдают такие страны, как Иордания, Турция, Ливан и Ирак. В самой Сирии 8 миллионов человек нуждаются в срочной гуманитарной поддержке.

"25% населения Ливана — теперь сирийские беженцы. Более 2 миллионов беженцев в Турции, 1,5 миллиона в Иордании, 300 тысяч в Ираке и некоторое количество в Северной Африке, в Египте", — добавил он.