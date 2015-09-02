Венгрия будет возвращать "экономических мигрантов" в страны, из которых они прибыли

Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сиярто, передает украинская редакция "Немецкой волны". Он отметил, что Будапешт будет регистрировать мигрантов, даже если Венгрия - не первая страна ЕС, в которой они пересекли границу Евросоюза.

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"Мы будем регистрировать каждого, кто подаст прошение о предоставлении убежища, и осуществим процедуру рассмотрения, - сказал Петер Сиярто. - Если решение будет положительным, то беженцы смогут остаться". Впрочем, "экономическим мигрантам" Венгрия не будет предоставлять убежища. "Мы не можем нести такой груз, поэтому их вернут туда, откуда они прибыли", - добавил министр.

По его словам, Будапешт не поддерживает систему квот на распределение мигрантов. Петер Сиярто отметил, что такая система лишь поощряет мигрантов, а также перевозчиков-контрабандистов к переправке нелегалов в Европу.

В то же время в ЕС все громче звучат обвинения в адрес Венгрии и Австрии в нарушении Дублинской конвенции, которая определяет, что страной, ответственной за рассмотрение прошения о предоставлении политического убежища, является первая страна ЕС, в которой мигрант пересек границу Евросоюза. Еврокомиссия пригрозила началом расследования против стран, которые нарушают пункты конвенции.

В течение дня 1 сентября в Баварию, по данным местной полиции, поездами из Венгрии и Австрии прибыли более 3500 мигрантов.