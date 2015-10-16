Польша назвала предложения Меркель по распределению беженцев "катастрофой для Европы"

Польша не согласна с предложением канцлера Германии Ангелы Меркель относительно постоянного механизма распределения беженцев.

Об этом заявил глава МИД Польши Гжегож Схетына в эфире радио RMF FM, пишет Европейская правда.

"Мы не уступим Меркель, потому что такое было условие. И в этом отношении мы имеем уверенное большинство в ЕС", - сказал он.

Таким образом министр прокомментировал предложения Ангелы Меркель относительно устойчивого и обязательного механизма распределения беженцев в ЕС.

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"Это не лучшие дни немецкой внутренней политики в контексте беженцев и поэтому имеет место попытка создания лучшего имиджа. Это не имеет отношения к европейским решениям", - сказал Схетына.

"Если мы сегодня, как Европа, будем говорить, что и далее будем распределять следующие волны беженцев, это станет катастрофой для Европы", - подчеркнул он.

По его словам, ЕС сейчас должен сосредоточиться на охране внешних границ, на центрах приема беженцев, на регистрационных центрах, а не внедрять автоматическое распределение.

Напомним, ранее страны ЕС договорились о распределении 160 тыс. беженцев, однако отдельные страны Центральной Европы выступили против этого решения.