Польша назвала предложения Меркель по распределению беженцев "катастрофой для Европы"
По словам МИД Польши, ЕС сейчас должен сосредоточиться на охране внешних границ, на центрах приема беженцев, на регистрационных центрах, а не внедрять автоматическое распределение.
Польша не согласна с предложением канцлера Германии Ангелы Меркель относительно постоянного механизма распределения беженцев.
Об этом заявил глава МИД Польши Гжегож Схетына в эфире радио RMF FM, пишет Европейская правда.
"Мы не уступим Меркель, потому что такое было условие. И в этом отношении мы имеем уверенное большинство в ЕС", - сказал он.
Таким образом министр прокомментировал предложения Ангелы Меркель относительно устойчивого и обязательного механизма распределения беженцев в ЕС.
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"Это не лучшие дни немецкой внутренней политики в контексте беженцев и поэтому имеет место попытка создания лучшего имиджа. Это не имеет отношения к европейским решениям", - сказал Схетына.
"Если мы сегодня, как Европа, будем говорить, что и далее будем распределять следующие волны беженцев, это станет катастрофой для Европы", - подчеркнул он.
По его словам, ЕС сейчас должен сосредоточиться на охране внешних границ, на центрах приема беженцев, на регистрационных центрах, а не внедрять автоматическое распределение.
Напомним, ранее страны ЕС договорились о распределении 160 тыс. беженцев, однако отдельные страны Центральной Европы выступили против этого решения.