В ЕС договорились о распределении 160 тысяч мигрантов

Об этом сообщил министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер, передает ZN.ua.

Cледующая встреча министров внутренних дел ЕС, на которой будут согласованы более конкретные меры решения кризиса миграции, состоится 8 октября.

9 сентября Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил о планах увеличить количество квот относительно беженцев, которых должны будут распределить между собой 28 стран ЕС, с 40 до 160 тысяч человек. Соответствующее предложение обсуждалось в ходе экстренного саммита по мигрантам в Брюсселе.

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В то же время в ООН считают, что в ближайшие два года Европу ожидает наплыв 850 тысяч мигрантов. При этом такие оценки являются заниженными.

Против плана ЕС по квотам на мигрантов выступила "Вышеградская четверка" (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша), которая считает, что этот механизм распределения ситуацию не решит.

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Ранее УНИАН сообщал, что Польша не примет планируемых квот Евросоюза на приём беженцев и готова ввести меры пограничного контроля на границах с другими странами Евросоюза, заявила в понедельник премьер-министр страны Ева Копач.