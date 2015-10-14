США сообщили о визуальном контакте с российскими летчиками в Сирии

Об этом заявил представитель Пентагона полковник Стив Укорен, передает ZN.ua со ссылкой на Reuters.

По словам Уоррена, инцидент произошел в прошлую субботу, самолеты США и России пролетели в милях друг от друга. При этом, подчеркнул полковник, экипажи истребителей повели себя профессионально.

По его словам, "самолеты были на расстоянии нескольких миль, и летчики смогли осуществить визуальную идентификацию". При этом истребитель ВВС США "свой курс не менял", сказал Уоррен, не уточнив в каком районе в небе над Сирией находились самолеты.

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Он отметил, что случившийся инцидент подчеркивает необходимость договоренности о правилах воздушной безопасности между двумя странами, наносящими авиаудары в Сирии.

Это второй визуальный контакт между американскими и российскими летчиками в Сирии. Так, 6 октября, чтобы не столкнуться с ВВС РФ, самолет США изменил курс.