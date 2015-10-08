Самолету США пришлось изменить курс, чтобы избежать столкновения с российскими самолетами

Об этом сообщил представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис, передает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

"Как минимум один раз нам пришлось менять курс самолета, чтобы убедиться в отсутствии угрозы столкновения", - заявил он.

При этом детали инцидента Дэвис не сообщил.

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Он также напомнил, что 1 октября в ходе видеоконференции американские и российские военные чиновники договорились о необходимости сохранить безопасность авиаэкипажей во время проведения параллельных воздушных кампаний в Сирии.

Ранее УНИАН сообщал, что российские истребители приблизились к американским дронам в воздушном пространстве Сирии. По словам капитана ВМФ США Джеффа Дэвиса, американским дронам пришлось изменить маршрут следования, чтобы избежать угрозы столкновения.