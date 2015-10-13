Премьер Британии Кэмерон: отчет Нидерландов по MH17 приблизил к установлению истины

19:17, 13 октября 2015
Мир
1814

Заключительный отчет Совета безопасности Нидерландов по катастрофе самолета рейса MH17 на востоке Украины приблизил к установлению истины.

REUTERS

Об этом написал премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в "Твиттере". "Правосудие должно быть достигнуто для всех жертв MH17 - сегодняшний отчет подводит нас на шаг ближе к установлению истины", - написал британский премьер.

Читайте такжеСегодняшний отчет по катастрофе Boeing 777 положил конец спекуляциям - Могерини

Напомним, сегодня Совбез Нидерландов обнародовал отчет о катастрофе Boeing-777 рейса MH17 авиакомпании "Малайзийские авиалинии", который был сбит над Донецкой областью в июле 2014 года.

Как отмечает "ЕвроПравда", этот отчет содержит информацию только об обстоятельствах катастрофы самолета, но не называет виновных в том, что произошло. Определением конкретных лиц, причастных к катастрофе, занимается другая группа следователей, отчет которых обнародуют в следующем году.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter