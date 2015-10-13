Премьер Британии Кэмерон: отчет Нидерландов по MH17 приблизил к установлению истины

Об этом написал премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в "Твиттере". "Правосудие должно быть достигнуто для всех жертв MH17 - сегодняшний отчет подводит нас на шаг ближе к установлению истины", - написал британский премьер.

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PM: Justice must be done for all of the victims of #MH17 - today’s report brings us one step closer to establishing the truth — UK Prime Minister (@Number10gov) October 13, 2015

Напомним, сегодня Совбез Нидерландов обнародовал отчет о катастрофе Boeing-777 рейса MH17 авиакомпании "Малайзийские авиалинии", который был сбит над Донецкой областью в июле 2014 года.

Как отмечает "ЕвроПравда", этот отчет содержит информацию только об обстоятельствах катастрофы самолета, но не называет виновных в том, что произошло. Определением конкретных лиц, причастных к катастрофе, занимается другая группа следователей, отчет которых обнародуют в следующем году.