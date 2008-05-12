Путин затмил Медведева - Financial Times

Премьер-министр России Владимир Путин отнял мерцание славы и приветственные возгласы у президента страны Дмитрия Медведева. Как пишет газета The Financial Times, во время выступления Путина в Государственной думе Медведеву приходилось сидеть и слушать, как Путин развертывает программу своих действий на многие годы. Как считают эксперты, тем самым Путин дал понять, что он еще долго будет оставаться у власти.

Газета.ру