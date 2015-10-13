Мэр Кишинева обвинил российские спецслужбы в организации акций протеста в Молдове

Об этом сообщает "Lenta.ru" со ссылкой на местное издание Point.md.

«Беспорядки в Кишиневе - дело спецслужб России, а лидеры Партии социалистов Игорь Додон и "Нашей партии" Ренато Усатый получают поддержку из Кремля», - заявил мэр молдавской столицы. Другие протесты Киртоакэ посчитал полезными и правильными - он поблагодарил гражданскую платформу DA («Достоинство и правда») за демонстрации.

5 октября мэр Кишинева указал на то, что между акциями протеста различных политических сил есть большая разница. По его словам, если DA выступает за европейский путь, то сторонники Партии коммунистов республики Молдова (ПКРМ) и «Нашей партии» хотят «держать нашу страну в подчинении Москвы и Кремля».

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Как сообщал УНИАН, массовые акции протеста начались в Кишиневе 6 сентября. Активисты DA (Demnitate si Adevar -"Достоинство и правда") выступают за борьбу с коррупцией, реформу судебной системы, а также за европейскую интеграцию. Они обвиняют нынешние власти в имитации этого процесса и обслуживании интересов олигархов.

В воскресенье прошел очередной массовый митинг DA, по его окончании протестующие пикетировали офис известного в стране бизнесмена, вице-председателя Демпартии Владимира Плахотнюка, которого члены платформы и оппозиционные силы называют "главным олигархом страны". В Молдове также проходят протесты левоцентристской оппозиции, начавшиеся 27 сентября. Они выступают за укрепление молдавской государственности, тесное сотрудничество с Россией.

Оба протестных движения выдвинули властям ультиматум, требуя отставки президента, правительства, роспуска парламента и проведения всенародных выборов главы государства. В центре Кишинева левоцентристы и платформа DA установили свои палаточные городки, в которых круглосуточно дежурят протестующие.