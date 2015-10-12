Обама не считает действия Путина в Сирии попыткой бросить вызов США

Об этом пишет издание New York Daily News.

Отмечается, что, когда во время интервью каналу CBS у Обамы спросили, не является ли поведение Путина желанием поставить под сомнение лидерство американского президента, тот попытался перевести тему в другое русло.

«Если вы думаете, что втаптывание экономики страны в землю и решение послать войска, чтобы поддержать своего единственного союзника, говорит об уверенном лидерстве, значит, мы имеем разные понятия этого слова», - прокомментировал Обама.

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«Мое определение лидерства включает в себя мобилизацию всего мирового сообщества с целью убедиться, что Иран не получит ядерное оружие. Что касается Ближнего Востока, то у нас есть коалиция из 60 стран, которая не поддерживает стратегию России. Они, наоборот, утверждают, что подобная стратегия работать не будет», - добавил он.

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Обама также подчеркнул, что «Сирия является тяжелой проблемой для всего мира», и признал, что попытки США обучить и вооружить сирийскую оппозицию не дали должного результата.