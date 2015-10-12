В Ираке в результате авиаудара ранен лидер ИГИЛ - СМИ

Об этом сообщает иранское государственное информагентство IRNA со ссылкой на источники, передает Украинская правда.

Отмечается, что при подрыве автомобилей погибли ближайший помощник аль-Багдади Абу Умар аш-Шишани и командиры боевиков Абу Анис аль-Сури, Абу Саид аль-Карбули, а также террорист по кличке "Омар".

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Как сообщал УНИАН, ВВС Ирака нанесли удар по конвою лидера радикальной группировки "Исламское государство" (ИД) Абу Бакра аль-Багдади в провинции Анбар на западе страны. Удар был нанесен в соответствии с точными разведданными и координировался военным командованием.