В Ираке в результате авиаудара ранен лидер ИГИЛ - СМИ
02:01, 12 октября 2015Мир
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В Ираке в результате авиаудара иракских ВВС по автомобилям боевиков лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади получил ранения, его заместители убиты.
REUTERS
Об этом сообщает иранское государственное информагентство IRNA со ссылкой на источники, передает Украинская правда.
Отмечается, что при подрыве автомобилей погибли ближайший помощник аль-Багдади Абу Умар аш-Шишани и командиры боевиков Абу Анис аль-Сури, Абу Саид аль-Карбули, а также террорист по кличке "Омар".
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Как сообщал УНИАН, ВВС Ирака нанесли удар по конвою лидера радикальной группировки "Исламское государство" (ИД) Абу Бакра аль-Багдади в провинции Анбар на западе страны. Удар был нанесен в соответствии с точными разведданными и координировался военным командованием.
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