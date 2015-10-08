Die Presse: ЕС планирует скорые депортации

Об этом сообщает Михаэль Лачински в своей статье «ЕС планирует скорые депортации», опубликованной на сайте австрийской газеты Die Presse.

ЕС объявляет о конце – прежде всего немецкой – культуры гостеприимства: так позволяет предположить документ, который будут обсуждать министры внутренних дел ЕС на встрече в Люксембурге в четверг и пятницу. Десятистраничное, классифицируемое как проект заключительное заявление, которое было согласовано 2 октября дипломатами всех стран ЕС и сегодня будет представлено главам департаментов в Люксембурге для обсуждения, было предоставлено и газете «Die Presse».

Его ключевая идея: Государства-члены полагаются на систематические депортации так называемых нелегальных мигрантов для того, чтобы сделать ЕС непривлекательным местом миграции для новоприбывших из Африки и Ближнего Востока: «Более высокое количество возвратов будет использоваться в качестве сдерживающего фактора», говорится в документе. Если все пойдет согласно представлениям Совета, эти депортации начнутся как можно скорее. Министры внутренних дел, следовательно, будут призывать Европейскую комиссию быстро определить потенциальные юридические препятствия и подготовить предложения для их устранения.

Арест для последующей депортации, как «последнее средство»

Уже к концу года члены ЕС должны объединиться друг с другом, чтобы гарантировать, что ставшие преступниками мигранты лишатся вида на жительство. Для поддержки национальных органов в дальнейшем должен быть учрежден специальный отдел депортации в рамках агентства по охране границ ЕС Frontex.

Их задача будет заключаться в поддержке государств-членов при осуществлении и финансировании депортации. В текущем бюджетном периоде ЕС (до 2020) для этого должны быть выделены дополнительно 800 млн евро. И для предотвращения того, чтобы новоприбывшие с отказом в предоставлении убежища скрывались в Европе, члены ЕС должны использовать арест для последующей депортации, как «последнее средство».

Неясно, сколько людей попадут в поле зрения нового учреждения по депортации. Власти Брюсселя в среду опровергли сообщения СМИ, согласно которым первыми будут депортированы 400 000 человек – в частности из Нигерии и Эритреи. Но очевидно, что речь пойдет о сотнях тысяч, учитывая масштаб кризиса беженцев. По данным Фронтекс, в период с января по август 2015 года, то есть еще до недавнего массового бегства из Сирии, на внешних границах ЕС были задержаны 500 000 беженцев. В предыдущем году количество положительных решений по заявкам на предоставление убежища в Европе в первой инстанции составляло 45 процентов, по данным Агентства по статистике Евростат – это будет означать, что из полумиллиона, которые приехали в ЕС до сентября, примерно 275,000 людей могут ожидать депортации.

Улучшение сотрудничества

Потенциальная проблема в связи с этим, однако, заключается в том, куда депортировать этих несчастных – потому что не каждая страна происхождения принимает беженцев назад с распростертыми объятиями. Министры внутренних дел хотят это изменить: ЕС должен применить «смесь давления и стимулов», чтобы обеспечить сотрудничество таких стран, как Нигерия, Тунис, Сенегал, Нигер и Судан, если необходимо – предложения соответствующей комбинации кнута и пряника (ключевым словом в этом контексте является "обусловленность" в виде финансовой помощи ЕС для третьих стран) Комиссия должна разработать вместе с Дипломатической службой ЕС в течение ближайших шести месяцев.

Самая большая опасность, которую представляет собой этот новый жесткий подход, грозит систематической и территориальной регистрации беженцев в так называемых горячих точках, которые, как ожидается, в ближайшие недели будут введены в эксплуатацию в Италии и Греции – эти центры приема являются неотъемлемой частью плана ЕС по распределению 160 000 сирийцев, иракцев и эритрейцев по всему союзу. Потому что министры внутренних дел хотят использовать новые пункты также для организации операций по возврату, как указано в документе.

И без того низкая готовность беженцев регистрироваться в Италии и Греции, скорее всего, полностью исчезнет. Поскольку, тот, кто должен бояться массовых депортаций, будет рисковать еще больше, чтобы избежать регистрации в Юго-Восточной Европе и анонимно оказаться в восхваляемой северной части ЕС.