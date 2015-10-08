Усиление Сил реагирования НАТО является реакцией на действия России в Украине и Грузии - Столтенберг

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом генсек заявил сегодня в Брюсселе по завершению заседания Североатлантического альянса на уровне министров обороны.

"То, что мы делаем – это ответ на действия, которые мы видели от России в Украине, Крыму, а также в Грузии, когда она оккупировала часть грузинской территории, и это – часть шаблона (ее поведения). Среди союзников существует полное согласие, что НАТО должно реагировать", - заявил Столтенберг.

Именно поэтому, подчеркнул он, НАТО увеличивает способности Сил реагирования НАТО и увеличивает свое присутствие на востоке Европы "ротационными подразделениями и увеличением оборонных возможностей Балтийских государств".

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"Сегодня было сообщение, что несколько стран, особенно Балтийские, увеличивают оборонные расходы. Я думаю, что это – часть солидарности в НАТО, что мы, Великобритания, США и другие, работают с ними, тренируют их, помогают увеличить их собственные возможности защищать самих себя. Все, что НАТО делает, – это для защиты, является пропорциональным и полностью соответствует нашим международным обязательствам. НАТО должно реагировать, когда мы видим, что Россия ведет себя так, как она вела себя в последнее время", - аргументировал такую позицию генсек Альянса.

Напомним, министры обороны стран - членов НАТО решили создать штабные ячейки альянса в Венгрии и Словакии.