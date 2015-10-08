В Госдепе США перепутали Россию и Сирию говоря о необходимости смены власти

Официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби на ежедневном брифинге для журналистов перепутал Россию с Сирией, передают РИА Новости.

"Военная операция против ИГ продолжится и ослабевать не будет. Но что важно — в России должен состояться переход власти от Асада", - сказал Кирби.

На удивленные реплики журналистов Кирби отреагировал вопросом: "А что я сказал?".

После того, как путаница разъяснилась, Кирби рассмеялся и попросил отметить, что это была лишь оговорка.

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Как сообщал УНИАН, глава МИД Великобритании Филип Хаммонд допустил, что президент Сирии Башар Асад может в течении нескольких месяцев оставаться "номинальным лидером" страны.