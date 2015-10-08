В Госдепе США перепутали Россию и Сирию говоря о необходимости смены власти
Представитель Государственного департамента США Джон Кирби оговорился и заявил, что "российский президент Башар Асад должен уйти со своего поста". При этом он сразу извинился отметив, что это была оговорка.
Официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби на ежедневном брифинге для журналистов перепутал Россию с Сирией, передают РИА Новости.
"Военная операция против ИГ продолжится и ослабевать не будет. Но что важно — в России должен состояться переход власти от Асада", - сказал Кирби.
На удивленные реплики журналистов Кирби отреагировал вопросом: "А что я сказал?".
После того, как путаница разъяснилась, Кирби рассмеялся и попросил отметить, что это была лишь оговорка.
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Как сообщал УНИАН, глава МИД Великобритании Филип Хаммонд допустил, что президент Сирии Башар Асад может в течении нескольких месяцев оставаться "номинальным лидером" страны.