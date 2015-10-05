Великобритания допускает "номинальное" правление Асада в течение некоторого времени

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Reuters.

По его словам, если нахождение Асада у власти поможет урегулированию конфликта в стране, он может остаться президентом на некоторое время, при условии, что на следующий срок он не будет баллотироваться, а также откажется от контроля за сирийскими силовиками.

"Если цена этому (прекращению конфликта в Сирии - ред.) будет заключаться в том, что нам придется согласиться с тем, что Асад останется номинальным главой государства на какое-то время, то станет ли меня волновать, будут это три дня, три недели, три месяца или даже больше? Не думаю, что станет", - заявил глава МИД Великобритании.​

При этом он отметил, что об этом переходном периоде никакого соглашения с Москвой и Тегераном не было.

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"На данный момент не существует никакого соглашения с русскими и иранцами, о том, что там (в Сирии - ред.) должен быть переходный период", - сказал Хаммонд.

При этом ТАСС отмечает, что Reuters внесло правку в высказывание министра иностранных дел Великобритании Филипа Хаммонда о том, сколько, по его мнению, президент Сирии Башар Асад может оставаться у власти. В частности, в изначальном тексте упоминался более длительный срок - три года ("...то станет ли меня волновать, будут это три дня, три недели, три месяца, три года или даже больше?"...).

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Как сообщал УНИАН ранее, сирийский президент Башар Асад заявил, что уйдет в отставку, если это поможет разрешить конфликт в стране. Кроме того, президент Сирии отметил, что власти его страны требуют от западных лидеров, чтобы те рассказали своим народам "правду".